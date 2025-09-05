КотировкиРазделы
Валюты / MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc

68.86 USD 1.43 (2.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MRVL за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.36, а максимальная — 69.18.

Дневной диапазон
67.36 69.18
Годовой диапазон
47.08 127.48
Предыдущее закрытие
67.43
Open
67.84
Bid
68.86
Ask
69.16
Low
67.36
High
69.18
Объем
35.469 K
Дневное изменение
2.12%
Месячное изменение
11.15%
6-месячное изменение
11.99%
Годовое изменение
-4.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.