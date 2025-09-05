Валюты / MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc
68.86 USD 1.43 (2.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRVL за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.36, а максимальная — 69.18.
Следите за динамикой Marvell Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
67.36 69.18
Годовой диапазон
47.08 127.48
- Предыдущее закрытие
- 67.43
- Open
- 67.84
- Bid
- 68.86
- Ask
- 69.16
- Low
- 67.36
- High
- 69.18
- Объем
- 35.469 K
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- 11.15%
- 6-месячное изменение
- 11.99%
- Годовое изменение
- -4.40%
