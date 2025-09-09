通貨 / MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc
74.23 USD 3.25 (4.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRVLの今日の為替レートは、4.58%変化しました。日中、通貨は1あたり72.49の安値と75.00の高値で取引されました。
Marvell Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MRVL News
- MRVL vs. MU: Which Semiconductor Stock Should You Consider Now?
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- CRDO Deepens Ties With Hyperscalers: Key to Next Growth Phase?
- Marvell Technology, Inc. (MRVL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Marvell: Undervalued And Poised For Growth (NASDAQ:MRVL)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Could This Artificial Intelligence (AI) Chipmaker's Stock Be the Best Bargain Right Now?
- What's Going On With AI Chip Stocks Friday? - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Can MRVL Sustain EPS Momentum as AI Competition Heats Up?
- Broadcom Chases New Heights - Custom AI At Too Great A Price (Downgrade) (NASDAQ:AVGO)
- Where Will Marvell Technologies Stock Be in 5 Years?
- Bull of the Day: Credo Technology (CRDO)
- Broadcom Rises 13% Post Q3 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Marvell Technology Tanked in August
- What Is One of the Best Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Now?
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
1日のレンジ
72.49 75.00
1年のレンジ
47.08 127.48
- 以前の終値
- 70.98
- 始値
- 72.75
- 買値
- 74.23
- 買値
- 74.53
- 安値
- 72.49
- 高値
- 75.00
- 出来高
- 54.322 K
- 1日の変化
- 4.58%
- 1ヶ月の変化
- 19.82%
- 6ヶ月の変化
- 20.72%
- 1年の変化
- 3.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K