통화 / MRVL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MRVL: Marvell Technology Inc
74.26 USD 0.03 (0.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRVL 환율이 오늘 0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 73.31이고 고가는 75.37이었습니다.
Marvell Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRVL News
- Marvell: One Of The Last Undervalued AI Names (NASDAQ:MRVL)
- Can Credo Sustain Momentum in Optical Business Amid Competition?
- 적중률 93%, 초과 수익률 202% — AI 종목 선정이 시장을 압도하는 이유
- 인텔 23%-엔비디아 4% 급등…반도체지수 3.60% ’껑충’
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- MRVL vs. MU: Which Semiconductor Stock Should You Consider Now?
- 인텔-Nvidia 협약, 이 주식들에게 불리한 영향
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- CRDO Deepens Ties With Hyperscalers: Key to Next Growth Phase?
- Marvell Technology, Inc. (MRVL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…반도체주 일제히 상승
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- 연준발 랠리! 지금 AI 주식이 가장 빛나는 이유
- ’中 구매 금지령’ 엔비디아 주가 3% 급락…반도체지수 0.31%↓
- 뉴욕 증시, 숨고르기…연준 FOMC 회의 기다리며 관망세, 반도체•AI•코인마켓•에너지 밸류체인에는 불씨 지속 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Marvell: Undervalued And Poised For Growth (NASDAQ:MRVL)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- AI 반도체 주식, 오라클 실적 발표 및 대형 클라우드 계약 이후 상승세
- Could This Artificial Intelligence (AI) Chipmaker's Stock Be the Best Bargain Right Now?
- What's Going On With AI Chip Stocks Friday? - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Can MRVL Sustain EPS Momentum as AI Competition Heats Up?
일일 변동 비율
73.31 75.37
년간 변동
47.08 127.48
- 이전 종가
- 74.23
- 시가
- 74.74
- Bid
- 74.26
- Ask
- 74.56
- 저가
- 73.31
- 고가
- 75.37
- 볼륨
- 40.343 K
- 일일 변동
- 0.04%
- 월 변동
- 19.87%
- 6개월 변동
- 20.77%
- 년간 변동율
- 3.10%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K