MRVL: Marvell Technology Inc

74.23 USD 3.25 (4.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRVL hat sich für heute um 4.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.49 bis zu einem Hoch von 75.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Marvell Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
72.49 75.00
Jahresspanne
47.08 127.48
Vorheriger Schlusskurs
70.98
Eröffnung
72.75
Bid
74.23
Ask
74.53
Tief
72.49
Hoch
75.00
Volumen
54.322 K
Tagesänderung
4.58%
Monatsänderung
19.82%
6-Monatsänderung
20.72%
Jahresänderung
3.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K