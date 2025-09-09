Währungen / MRVL
MRVL: Marvell Technology Inc
74.23 USD 3.25 (4.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRVL hat sich für heute um 4.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.49 bis zu einem Hoch von 75.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marvell Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MRVL News
Tagesspanne
72.49 75.00
Jahresspanne
47.08 127.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.98
- Eröffnung
- 72.75
- Bid
- 74.23
- Ask
- 74.53
- Tief
- 72.49
- Hoch
- 75.00
- Volumen
- 54.322 K
- Tagesänderung
- 4.58%
- Monatsänderung
- 19.82%
- 6-Monatsänderung
- 20.72%
- Jahresänderung
- 3.05%
