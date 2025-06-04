Dövizler / MRUS
MRUS: Merus N.V
68.22 USD 0.73 (1.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRUS fiyatı bugün -1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.71 ve Yüksek fiyatı olarak 69.49 aralığında işlem gördü.
Merus N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MRUS haberleri
- Barclays, Merus hissesini Ağırlık Verilmesi gereken tavsiyesi ve 112 dolar hedef fiyatla takibe aldı
- Barclays, onkoloji ve immünoloji hisselerine yeni tavsiyelerle biyoteknolojiye destek veriyor
- BofA Global Research’a Göre İzlenmesi Gereken En İyi 3 Biyoteknoloji Hissesi
- Merus NV hisseleri 69,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- BofA Securities reiterates Buy rating on Merus stock, citing strong outlook
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Bicara Therapeutics: Promising, But Only For The Patient (NASDAQ:BCAX)
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Merus NV stock hits all-time high of 67.81 USD
- Merus NV stock hits all-time high at 67.59 USD
- Merus earnings missed by $1.07, revenue fell short of estimates
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Merus NV stock reaches all-time high at 66.44 USD
- Merus NV stock hits all-time high, reaching 62.98 USD
- Stifel maintains Buy rating, $48 target on Bicara Therapeutics stock
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Merus N.V. Announces Pricing of Public Offering of Common Shares
Günlük aralık
67.71 69.49
Yıllık aralık
33.19 70.64
- Önceki kapanış
- 68.95
- Açılış
- 69.07
- Satış
- 68.22
- Alış
- 68.52
- Düşük
- 67.71
- Yüksek
- 69.49
- Hacim
- 1.861 K
- Günlük değişim
- -1.06%
- Aylık değişim
- 2.90%
- 6 aylık değişim
- 62.00%
- Yıllık değişim
- 35.65%
21 Eylül, Pazar