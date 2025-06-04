クォートセクション
通貨 / MRUS
MRUS: Merus N.V

68.95 USD 0.78 (1.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MRUSの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり68.12の安値と69.57の高値で取引されました。

Merus N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
68.12 69.57
1年のレンジ
33.19 70.64
以前の終値
68.17
始値
68.46
買値
68.95
買値
69.25
安値
68.12
高値
69.57
出来高
1.838 K
1日の変化
1.14%
1ヶ月の変化
4.00%
6ヶ月の変化
63.74%
1年の変化
37.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K