MRUS: Merus N.V
68.95 USD 0.78 (1.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRUSの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり68.12の安値と69.57の高値で取引されました。
Merus N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MRUS News
- バークレイズ、メルス株を「オーバーウェイト」で新規カバー、目標株価112ドル
- Barclays initiates Merus stock with Overweight rating, $112 price target
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- BofA グローバルリサーチによる注目すべきバイオテック株トップ3
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- メルス社株価、史上最高値の69.64ドルを記録
- Merus NV stock hits all-time high of 69.64 USD
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- BofA Securities reiterates Buy rating on Merus stock, citing strong outlook
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Bicara Therapeutics: Promising, But Only For The Patient (NASDAQ:BCAX)
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Merus NV stock hits all-time high of 67.81 USD
- Merus NV stock hits all-time high at 67.59 USD
- Merus earnings missed by $1.07, revenue fell short of estimates
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Merus NV stock reaches all-time high at 66.44 USD
- Merus NV stock hits all-time high, reaching 62.98 USD
- Stifel maintains Buy rating, $48 target on Bicara Therapeutics stock
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Merus N.V. Announces Pricing of Public Offering of Common Shares
1日のレンジ
68.12 69.57
1年のレンジ
33.19 70.64
- 以前の終値
- 68.17
- 始値
- 68.46
- 買値
- 68.95
- 買値
- 69.25
- 安値
- 68.12
- 高値
- 69.57
- 出来高
- 1.838 K
- 1日の変化
- 1.14%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- 63.74%
- 1年の変化
- 37.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K