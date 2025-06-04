CotationsSections
Devises / MRUS
Retour à Actions

MRUS: Merus N.V

68.22 USD 0.73 (1.06%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MRUS a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.71 et à un maximum de 69.49.

Suivez la dynamique Merus N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRUS Nouvelles

Range quotidien
67.71 69.49
Range Annuel
33.19 70.64
Clôture Précédente
68.95
Ouverture
69.07
Bid
68.22
Ask
68.52
Plus Bas
67.71
Plus Haut
69.49
Volume
1.861 K
Changement quotidien
-1.06%
Changement Mensuel
2.90%
Changement à 6 Mois
62.00%
Changement Annuel
35.65%
20 septembre, samedi