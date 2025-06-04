Devises / MRUS
MRUS: Merus N.V
68.22 USD 0.73 (1.06%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MRUS a changé de -1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.71 et à un maximum de 69.49.
Suivez la dynamique Merus N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MRUS Nouvelles
- Barclays initie la couverture de Merus avec une recommandation Surpondérer et un objectif de 112 USD
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
- Les 3 meilleures actions biotechnologiques à surveiller selon BofA Global Research
- L’action de Merus NV atteint un niveau record de 69,64 USD
Range quotidien
67.71 69.49
Range Annuel
33.19 70.64
- Clôture Précédente
- 68.95
- Ouverture
- 69.07
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- Plus Bas
- 67.71
- Plus Haut
- 69.49
- Volume
- 1.861 K
- Changement quotidien
- -1.06%
- Changement Mensuel
- 2.90%
- Changement à 6 Mois
- 62.00%
- Changement Annuel
- 35.65%
20 septembre, samedi