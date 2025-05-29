Валюты / MRUS
MRUS: Merus N.V
66.90 USD 1.19 (1.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRUS за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.79, а максимальная — 69.25.
Следите за динамикой Merus N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
66.79 69.25
Годовой диапазон
33.19 70.64
- Предыдущее закрытие
- 68.09
- Open
- 68.49
- Bid
- 66.90
- Ask
- 67.20
- Low
- 66.79
- High
- 69.25
- Объем
- 1.857 K
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 58.87%
- Годовое изменение
- 33.03%
