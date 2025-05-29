КотировкиРазделы
Валюты / MRUS
MRUS: Merus N.V

66.90 USD 1.19 (1.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MRUS за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.79, а максимальная — 69.25.

Следите за динамикой Merus N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
66.79 69.25
Годовой диапазон
33.19 70.64
Предыдущее закрытие
68.09
Open
68.49
Bid
66.90
Ask
67.20
Low
66.79
High
69.25
Объем
1.857 K
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
58.87%
Годовое изменение
33.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.