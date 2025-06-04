Moedas / MRUS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MRUS: Merus N.V
69.30 USD 1.13 (1.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRUS para hoje mudou para 1.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.45 e o mais alto foi 69.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Merus N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRUS Notícias
- Barclays inicia cobertura da Merus com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 112
- Barclays initiates Merus stock with Overweight rating, $112 price target
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Top 3 ações de biotecnologia para observar segundo o BofA Global Research
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Ações da Merus NV atingem máxima histórica de US$ 69,64
- Merus NV stock hits all-time high of 69.64 USD
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- BofA Securities reiterates Buy rating on Merus stock, citing strong outlook
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Bicara Therapeutics: Promising, But Only For The Patient (NASDAQ:BCAX)
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Merus NV stock hits all-time high of 67.81 USD
- Merus NV stock hits all-time high at 67.59 USD
- Merus earnings missed by $1.07, revenue fell short of estimates
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Merus NV stock reaches all-time high at 66.44 USD
- Merus NV stock hits all-time high, reaching 62.98 USD
- Stifel maintains Buy rating, $48 target on Bicara Therapeutics stock
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Merus N.V. Announces Pricing of Public Offering of Common Shares
Faixa diária
68.45 69.43
Faixa anual
33.19 70.64
- Fechamento anterior
- 68.17
- Open
- 68.46
- Bid
- 69.30
- Ask
- 69.60
- Low
- 68.45
- High
- 69.43
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 1.66%
- Mudança mensal
- 4.52%
- Mudança de 6 meses
- 64.57%
- Mudança anual
- 37.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh