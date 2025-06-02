KurseKategorien
Währungen / MRUS
Zurück zum Aktien

MRUS: Merus N.V

68.95 USD 0.78 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRUS hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.12 bis zu einem Hoch von 69.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Merus N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRUS News

Tagesspanne
68.12 69.57
Jahresspanne
33.19 70.64
Vorheriger Schlusskurs
68.17
Eröffnung
68.46
Bid
68.95
Ask
69.25
Tief
68.12
Hoch
69.57
Volumen
1.838 K
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
4.00%
6-Monatsänderung
63.74%
Jahresänderung
37.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K