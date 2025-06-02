Währungen / MRUS
MRUS: Merus N.V
68.95 USD 0.78 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRUS hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.12 bis zu einem Hoch von 69.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merus N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRUS News
Tagesspanne
68.12 69.57
Jahresspanne
33.19 70.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.17
- Eröffnung
- 68.46
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Tief
- 68.12
- Hoch
- 69.57
- Volumen
- 1.838 K
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 4.00%
- 6-Monatsänderung
- 63.74%
- Jahresänderung
- 37.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K