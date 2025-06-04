Valute / MRUS
MRUS: Merus N.V
68.22 USD 0.73 (1.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRUS ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.71 e ad un massimo di 69.49.
Segui le dinamiche di Merus N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MRUS News
- Barclays avvia la copertura di Merus con rating Overweight e target di prezzo di $112
- Barclays scommette sulle biotecnologie con nuove valutazioni su titoli oncologici e immunologici
- I 3 migliori titoli biotech da tenere d’occhio secondo BofA Global Research
- Il titolo di Merus NV raggiunge il massimo storico di 69,64 USD
Intervallo Giornaliero
67.71 69.49
Intervallo Annuale
33.19 70.64
- Chiusura Precedente
- 68.95
- Apertura
- 69.07
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- Minimo
- 67.71
- Massimo
- 69.49
- Volume
- 1.861 K
- Variazione giornaliera
- -1.06%
- Variazione Mensile
- 2.90%
- Variazione Semestrale
- 62.00%
- Variazione Annuale
- 35.65%
20 settembre, sabato