MRUS: Merus N.V
68.17 USD 1.27 (1.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRUS de hoy ha cambiado un 1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.46, mientras que el máximo ha alcanzado 69.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Merus N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MRUS News
- Barclays inicia cobertura de Merus con calificación de Sobreponderación y precio objetivo de 112 dólares
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Las 3 principales acciones biotecnológicas a seguir según BofA Global Research
- Acciones de Merus NV alcanzan un máximo histórico de 69.64 USD
Rango diario
67.46 69.62
Rango anual
33.19 70.64
- Cierres anteriores
- 66.90
- Open
- 67.86
- Bid
- 68.17
- Ask
- 68.47
- Low
- 67.46
- High
- 69.62
- Volumen
- 2.223 K
- Cambio diario
- 1.90%
- Cambio mensual
- 2.82%
- Cambio a 6 meses
- 61.89%
- Cambio anual
- 35.55%
