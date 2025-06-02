货币 / MRUS
MRUS: Merus N.V
68.76 USD 1.86 (2.78%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MRUS汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点68.40和高点69.00进行交易。
关注Merus N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MRUS新闻
- Barclays 给予 Merus 股票"增持"评级，目标价为 112 美元
- Barclays initiates Merus stock with Overweight rating, $112 price target
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Merus NV股价创历史新高，达69.64美元
- Merus NV stock hits all-time high of 69.64 USD
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- BofA Securities reiterates Buy rating on Merus stock, citing strong outlook
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Bicara Therapeutics: Promising, But Only For The Patient (NASDAQ:BCAX)
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Merus NV stock hits all-time high of 67.81 USD
- Merus NV stock hits all-time high at 67.59 USD
- Merus earnings missed by $1.07, revenue fell short of estimates
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Merus NV stock reaches all-time high at 66.44 USD
- Merus NV stock hits all-time high, reaching 62.98 USD
- Stifel maintains Buy rating, $48 target on Bicara Therapeutics stock
- Tesla, Palantir among Wednesday’s market cap stock movers
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Merus N.V. Announces Pricing of Public Offering of Common Shares
- Merus N.V. announces public offering of common shares
- Stifel reiterates Buy rating on Bicara Therapeutics stock
日范围
68.40 69.00
年范围
33.19 70.64
- 前一天收盘价
- 66.90
- 开盘价
- 69.00
- 卖价
- 68.76
- 买价
- 69.06
- 最低价
- 68.40
- 最高价
- 69.00
- 交易量
- 195
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- 3.71%
- 6个月变化
- 63.29%
- 年变化
- 36.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值