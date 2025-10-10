MRGR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Merger ETF hisse senedi 43.43 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 43.43 - 43.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 43.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. MRGR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Merger ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Merger ETF hisse senedi şu anda 43.43 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.84% ve USD değerlerini izler. MRGR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MRGR hisse senedi nasıl alınır? ProShares Merger ETF hisselerini şu anki 43.43 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 43.43 ve Ask 43.73 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MRGR fiyat hareketlerini takip edin.

MRGR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Merger ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 40.90 - 43.47 ve mevcut fiyatı 43.43 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 43.43 veya Ask 43.73 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.58% ve 6 aylık değişim oranı 4.17% değerlerini karşılaştırır. MRGR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Merger ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Merger ETF hisse senedi yıllık olarak 43.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 40.90 - 43.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 43.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Merger ETF performansını takip edin.

ProShares Merger ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Merger ETF (MRGR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 40.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 43.43 ve hareket ettiği yıllık aralık 40.90 - 43.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MRGR fiyat hareketlerini izleyin.