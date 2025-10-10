- Visão do mercado
MRGR: ProShares Merger ETF
A taxa do MRGR para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.43 e o mais alto foi 43.43.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Merger ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MRGR hoje?
Hoje ProShares Merger ETF (MRGR) está avaliado em 43.43. O instrumento é negociado dentro de 43.43 - 43.43, o fechamento de ontem foi 43.47, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MRGR em tempo real.
As ações de ProShares Merger ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Merger ETF está avaliado em 43.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.84% e USD. Monitore os movimentos de MRGR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MRGR?
Você pode comprar ações de ProShares Merger ETF (MRGR) pelo preço atual 43.43. Ordens geralmente são executadas perto de 43.43 ou 43.73, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MRGR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MRGR?
Investir em ProShares Merger ETF envolve considerar a faixa anual 40.90 - 43.47 e o preço atual 43.43. Muitos comparam 0.58% e 4.17% antes de enviar ordens em 43.43 ou 43.73. Estude as mudanças diárias de preço de MRGR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Merger ETF?
O maior preço de ProShares Merger ETF (MRGR) no último ano foi 43.47. As ações oscilaram bastante dentro de 40.90 - 43.47, e a comparação com 43.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Merger ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Merger ETF?
O menor preço de ProShares Merger ETF (MRGR) no ano foi 40.90. A comparação com o preço atual 43.43 e 40.90 - 43.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MRGR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MRGR?
No passado ProShares Merger ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.47 e 2.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.47
- Open
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Low
- 43.43
- High
- 43.43
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 0.58%
- Mudança de 6 meses
- 4.17%
- Mudança anual
- 2.84%
