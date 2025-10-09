- Panoramica
MRGR: ProShares Merger ETF
Il tasso di cambio MRGR ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.43 e ad un massimo di 43.43.
Segui le dinamiche di ProShares Merger ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MRGR oggi?
Oggi le azioni ProShares Merger ETF sono prezzate a 43.43. Viene scambiato all'interno di 43.43 - 43.43, la chiusura di ieri è stata 43.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MRGR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Merger ETF pagano dividendi?
ProShares Merger ETF è attualmente valutato a 43.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MRGR.
Come acquistare azioni MRGR?
Puoi acquistare azioni ProShares Merger ETF al prezzo attuale di 43.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.43 o 43.73, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MRGR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MRGR?
Investire in ProShares Merger ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.90 - 43.47 e il prezzo attuale 43.43. Molti confrontano 0.58% e 4.17% prima di effettuare ordini su 43.43 o 43.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MRGR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Merger ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Merger ETF nell'ultimo anno è stato 43.47. All'interno di 40.90 - 43.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Merger ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Merger ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Merger ETF (MRGR) nel corso dell'anno è stato 40.90. Confrontandolo con gli attuali 43.43 e 40.90 - 43.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MRGR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MRGR?
ProShares Merger ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.47 e 2.84%.
- Chiusura Precedente
- 43.47
- Apertura
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Minimo
- 43.43
- Massimo
- 43.43
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 4.17%
- Variazione Annuale
- 2.84%
