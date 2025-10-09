- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MRGR: ProShares Merger ETF
El tipo de cambio de MRGR de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.43, mientras que el máximo ha alcanzado 43.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Merger ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MRGR hoy?
ProShares Merger ETF (MRGR) se evalúa hoy en 43.43. El instrumento se negocia dentro de 43.43 - 43.43; el cierre de ayer ha sido 43.47 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MRGR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Merger ETF?
ProShares Merger ETF se evalúa actualmente en 43.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.84% y USD. Monitoree los movimientos de MRGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MRGR?
Puede comprar acciones de ProShares Merger ETF (MRGR) al precio actual de 43.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.43 o 43.73, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MRGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MRGR?
Invertir en ProShares Merger ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.90 - 43.47 y el precio actual 43.43. Muchos comparan 0.58% y 4.17% antes de colocar órdenes en 43.43 o 43.73. Estudie los cambios diarios de precios de MRGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Merger ETF?
El precio más alto de ProShares Merger ETF (MRGR) en el último año ha sido 43.47. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.90 - 43.47, una comparación con 43.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Merger ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Merger ETF?
El precio más bajo de ProShares Merger ETF (MRGR) para el año ha sido 40.90. La comparación con los actuales 43.43 y 40.90 - 43.47 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MRGR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MRGR?
En el pasado, ProShares Merger ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.47 y 2.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.47
- Open
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Low
- 43.43
- High
- 43.43
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 0.58%
- Cambio a 6 meses
- 4.17%
- Cambio anual
- 2.84%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%