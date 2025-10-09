- Übersicht
MRGR: ProShares Merger ETF
Der Wechselkurs von MRGR hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.43 bis zu einem Hoch von 43.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Merger ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MRGR heute?
Die Aktie von ProShares Merger ETF (MRGR) notiert heute bei 43.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 43.43 - 43.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.47 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von MRGR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MRGR Dividenden?
ProShares Merger ETF wird derzeit mit 43.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MRGR zu verfolgen.
Wie kaufe ich MRGR-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Merger ETF (MRGR) zum aktuellen Kurs von 43.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.43 oder 43.73 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MRGR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MRGR-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Merger ETF müssen die jährliche Spanne 40.90 - 43.47 und der aktuelle Kurs 43.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.58% und 4.17%, bevor sie Orders zu 43.43 oder 43.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MRGR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Merger ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Merger ETF (MRGR) im vergangenen Jahr lag bei 43.47. Innerhalb von 40.90 - 43.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Merger ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Merger ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Merger ETF (MRGR) im Laufe des Jahres betrug 40.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.43 und der Spanne 40.90 - 43.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MRGR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MRGR statt?
ProShares Merger ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.47 und 2.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.47
- Eröffnung
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Tief
- 43.43
- Hoch
- 43.43
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 0.58%
- 6-Monatsänderung
- 4.17%
- Jahresänderung
- 2.84%
