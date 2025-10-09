クォートセクション
通貨 / MRGR
株に戻る

MRGR: ProShares Merger ETF

43.43 USD 0.04 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MRGRの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり43.43の安値と43.43の高値で取引されました。

ProShares Merger ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MRGR株の現在の価格は？

ProShares Merger ETFの株価は本日43.43です。43.43 - 43.43内で取引され、前日の終値は43.47、取引量は1に達しました。MRGRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Merger ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Merger ETFの現在の価格は43.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.84%やUSDにも注目します。MRGRの動きはライブチャートで確認できます。

MRGR株を買う方法は？

ProShares Merger ETFの株は現在43.43で購入可能です。注文は通常43.43または43.73付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。MRGRの最新情報はライブチャートで確認できます。

MRGR株に投資する方法は？

ProShares Merger ETFへの投資では、年間の値幅40.90 - 43.47と現在の43.43を考慮します。注文は多くの場合43.43や43.73で行われる前に、0.58%や4.17%と比較されます。MRGRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Merger ETFの株の最高値は？

ProShares Merger ETFの過去1年の最高値は43.47でした。40.90 - 43.47内で株価は大きく変動し、43.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Merger ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Merger ETFの株の最低値は？

ProShares Merger ETF(MRGR)の年間最安値は40.90でした。現在の43.43や40.90 - 43.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MRGRの動きはライブチャートで確認できます。

MRGRの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Merger ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.47、2.84%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.43 43.43
1年のレンジ
40.90 43.47
以前の終値
43.47
始値
43.43
買値
43.43
買値
43.73
安値
43.43
高値
43.43
出来高
1
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
0.58%
6ヶ月の変化
4.17%
1年の変化
2.84%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待