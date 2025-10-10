MRGR股票今天的价格是多少？ ProShares Merger ETF股票今天的定价为43.43。它在43.43 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.47，交易量达到1。MRGR的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Merger ETF股票是否支付股息？ ProShares Merger ETF目前的价值为43.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.84%和USD。实时查看图表以跟踪MRGR走势。

如何购买MRGR股票？ 您可以以43.43的当前价格购买ProShares Merger ETF股票。订单通常设置在43.43或43.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MRGR的实时图表更新。

如何投资MRGR股票？ 投资ProShares Merger ETF需要考虑年度范围40.90 - 43.47和当前价格43.43。许多人在以43.43或43.73下订单之前，会比较0.58%和。实时查看MRGR价格图表，了解每日变化。

ProShares Merger ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Merger ETF的最高价格是43.47。在40.90 - 43.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Merger ETF的绩效。

ProShares Merger ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Merger ETF（MRGR）的最低价格为40.90。将其与当前的43.43和40.90 - 43.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。