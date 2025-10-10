报价部分
MRGR: ProShares Merger ETF

43.43 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MRGR汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点43.43和高点43.43进行交易。

关注ProShares Merger ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MRGR股票今天的价格是多少？

ProShares Merger ETF股票今天的定价为43.43。它在43.43 - 43.43范围内交易，昨天的收盘价为43.47，交易量达到1。MRGR的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Merger ETF股票是否支付股息？

ProShares Merger ETF目前的价值为43.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.84%和USD。实时查看图表以跟踪MRGR走势。

如何购买MRGR股票？

您可以以43.43的当前价格购买ProShares Merger ETF股票。订单通常设置在43.43或43.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MRGR的实时图表更新。

如何投资MRGR股票？

投资ProShares Merger ETF需要考虑年度范围40.90 - 43.47和当前价格43.43。许多人在以43.43或43.73下订单之前，会比较0.58%和。实时查看MRGR价格图表，了解每日变化。

ProShares Merger ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Merger ETF的最高价格是43.47。在40.90 - 43.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Merger ETF的绩效。

ProShares Merger ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Merger ETF（MRGR）的最低价格为40.90。将其与当前的43.43和40.90 - 43.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRGR股票是什么时候拆分的？

ProShares Merger ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.47和2.84%中可见。

日范围
43.43 43.43
年范围
40.90 43.47
前一天收盘价
43.47
开盘价
43.43
卖价
43.43
买价
43.73
最低价
43.43
最高价
43.43
交易量
1
日变化
-0.09%
月变化
0.58%
6个月变化
4.17%
年变化
2.84%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值