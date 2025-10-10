- Обзор рынка
MRGR: ProShares Merger ETF
Курс MRGR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.43, а максимальная — 43.43.
Следите за динамикой ProShares Merger ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MRGR сегодня?
ProShares Merger ETF (MRGR) сегодня оценивается на уровне 43.43. Инструмент торгуется в пределах 43.43 - 43.43, вчерашнее закрытие составило 43.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Merger ETF?
ProShares Merger ETF в настоящее время оценивается в 43.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения MRGR на графике в реальном времени.
Как купить акции MRGR?
Вы можете купить акции ProShares Merger ETF (MRGR) по текущей цене 43.43. Ордера обычно размещаются около 43.43 или 43.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MRGR?
Инвестирование в ProShares Merger ETF предполагает учет годового диапазона 40.90 - 43.47 и текущей цены 43.43. Многие сравнивают 0.58% и 4.17% перед размещением ордеров на 43.43 или 43.73. Изучайте ежедневные изменения цены MRGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Merger ETF?
Самая высокая цена ProShares Merger ETF (MRGR) за последний год составила 43.47. Акции заметно колебались в пределах 40.90 - 43.47, сравнение с 43.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Merger ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Merger ETF?
Самая низкая цена ProShares Merger ETF (MRGR) за год составила 40.90. Сравнение с текущими 43.43 и 40.90 - 43.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MRGR?
В прошлом ProShares Merger ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.47 и 2.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.47
- Open
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Low
- 43.43
- High
- 43.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 4.17%
- Годовое изменение
- 2.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.