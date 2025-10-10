КотировкиРазделы
Валюты / MRGR
Назад в Рынок акций США

MRGR: ProShares Merger ETF

43.43 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MRGR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.43, а максимальная — 43.43.

Следите за динамикой ProShares Merger ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MRGR сегодня?

ProShares Merger ETF (MRGR) сегодня оценивается на уровне 43.43. Инструмент торгуется в пределах 43.43 - 43.43, вчерашнее закрытие составило 43.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Merger ETF?

ProShares Merger ETF в настоящее время оценивается в 43.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения MRGR на графике в реальном времени.

Как купить акции MRGR?

Вы можете купить акции ProShares Merger ETF (MRGR) по текущей цене 43.43. Ордера обычно размещаются около 43.43 или 43.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MRGR?

Инвестирование в ProShares Merger ETF предполагает учет годового диапазона 40.90 - 43.47 и текущей цены 43.43. Многие сравнивают 0.58% и 4.17% перед размещением ордеров на 43.43 или 43.73. Изучайте ежедневные изменения цены MRGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Merger ETF?

Самая высокая цена ProShares Merger ETF (MRGR) за последний год составила 43.47. Акции заметно колебались в пределах 40.90 - 43.47, сравнение с 43.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Merger ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Merger ETF?

Самая низкая цена ProShares Merger ETF (MRGR) за год составила 40.90. Сравнение с текущими 43.43 и 40.90 - 43.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MRGR?

В прошлом ProShares Merger ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.47 и 2.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.43 43.43
Годовой диапазон
40.90 43.47
Предыдущее закрытие
43.47
Open
43.43
Bid
43.43
Ask
43.73
Low
43.43
High
43.43
Объем
1
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
4.17%
Годовое изменение
2.84%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.