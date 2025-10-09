- Aperçu
MRGR: ProShares Merger ETF
Le taux de change de MRGR a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.43 et à un maximum de 43.43.
Suivez la dynamique ProShares Merger ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MRGR aujourd'hui ?
L'action ProShares Merger ETF est cotée à 43.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 43.43 - 43.43, a clôturé hier à 43.47 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de MRGR présente ces mises à jour.
L'action ProShares Merger ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Merger ETF est actuellement valorisé à 43.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MRGR.
Comment acheter des actions MRGR ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Merger ETF au cours actuel de 43.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.43 ou de 43.73, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MRGR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MRGR ?
Investir dans ProShares Merger ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.90 - 43.47 et le prix actuel 43.43. Beaucoup comparent 0.58% et 4.17% avant de passer des ordres à 43.43 ou 43.73. Consultez le graphique du cours de MRGR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Merger ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Merger ETF l'année dernière était 43.47. Au cours de 40.90 - 43.47, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Merger ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Merger ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Merger ETF (MRGR) sur l'année a été 40.90. Sa comparaison avec 43.43 et 40.90 - 43.47 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MRGR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MRGR a-t-elle été divisée ?
ProShares Merger ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.47 et 2.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.47
- Ouverture
- 43.43
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Plus Bas
- 43.43
- Plus Haut
- 43.43
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 0.58%
- Changement à 6 Mois
- 4.17%
- Changement Annuel
- 2.84%
- Fcst
- Prev
- Fcst
- Prev
- Fcst
- Prev
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%