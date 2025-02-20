Dövizler / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOAT fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.37 ve Yüksek fiyatı olarak 99.85 aralığında işlem gördü.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MOAT haberleri
Günlük aralık
99.37 99.85
Yıllık aralık
75.46 99.85
- Önceki kapanış
- 99.15
- Açılış
- 99.39
- Satış
- 99.55
- Alış
- 99.85
- Düşük
- 99.37
- Yüksek
- 99.85
- Hacim
- 481
- Günlük değişim
- 0.40%
- Aylık değişim
- 2.47%
- 6 aylık değişim
- 13.38%
- Yıllık değişim
- 2.76%
