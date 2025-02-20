FiyatlarBölümler
MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF

99.55 USD 0.40 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOAT fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.37 ve Yüksek fiyatı olarak 99.85 aralığında işlem gördü.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
99.37 99.85
Yıllık aralık
75.46 99.85
Önceki kapanış
99.15
Açılış
99.39
Satış
99.55
Alış
99.85
Düşük
99.37
Yüksek
99.85
Hacim
481
Günlük değişim
0.40%
Aylık değişim
2.47%
6 aylık değişim
13.38%
Yıllık değişim
2.76%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%