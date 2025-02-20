CotationsSections
Devises / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF

99.55 USD 0.40 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOAT a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.37 et à un maximum de 99.85.

Range quotidien
99.37 99.85
Range Annuel
75.46 99.85
Clôture Précédente
99.15
Ouverture
99.39
Bid
99.55
Ask
99.85
Plus Bas
99.37
Plus Haut
99.85
Volume
481
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
2.47%
Changement à 6 Mois
13.38%
Changement Annuel
2.76%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%