MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MOAT a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.37 et à un maximum de 99.85.
Suivez la dynamique VanEck Morningstar Wide Moat ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MOAT Nouvelles
Range quotidien
99.37 99.85
Range Annuel
75.46 99.85
- Clôture Précédente
- 99.15
- Ouverture
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Plus Bas
- 99.37
- Plus Haut
- 99.85
- Volume
- 481
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 2.47%
- Changement à 6 Mois
- 13.38%
- Changement Annuel
- 2.76%
