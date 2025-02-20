Valute / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOAT ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.37 e ad un massimo di 99.85.
Segui le dinamiche di VanEck Morningstar Wide Moat ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.37 99.85
Intervallo Annuale
75.46 99.85
- Chiusura Precedente
- 99.15
- Apertura
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Minimo
- 99.37
- Massimo
- 99.85
- Volume
- 481
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 2.47%
- Variazione Semestrale
- 13.38%
- Variazione Annuale
- 2.76%
