MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOAT hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.37 bis zu einem Hoch von 99.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Morningstar Wide Moat ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
99.37 99.85
Jahresspanne
75.46 99.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.15
- Eröffnung
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Tief
- 99.37
- Hoch
- 99.85
- Volumen
- 481
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 2.47%
- 6-Monatsänderung
- 13.38%
- Jahresänderung
- 2.76%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%