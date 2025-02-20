KurseKategorien
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF

99.55 USD 0.40 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOAT hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.37 bis zu einem Hoch von 99.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Morningstar Wide Moat ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
99.37 99.85
Jahresspanne
75.46 99.85
Vorheriger Schlusskurs
99.15
Eröffnung
99.39
Bid
99.55
Ask
99.85
Tief
99.37
Hoch
99.85
Volumen
481
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
2.47%
6-Monatsänderung
13.38%
Jahresänderung
2.76%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%