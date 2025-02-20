通貨 / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOATの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり99.37の安値と99.85の高値で取引されました。
VanEck Morningstar Wide Moat ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
99.37 99.85
1年のレンジ
75.46 99.85
- 以前の終値
- 99.15
- 始値
- 99.39
- 買値
- 99.55
- 買値
- 99.85
- 安値
- 99.37
- 高値
- 99.85
- 出来高
- 481
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.47%
- 6ヶ月の変化
- 13.38%
- 1年の変化
- 2.76%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
- $-251.312 B
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-439.822 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%