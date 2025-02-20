Divisas / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOAT de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.37, mientras que el máximo ha alcanzado 99.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Morningstar Wide Moat ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MOAT News
Rango diario
99.37 99.85
Rango anual
75.46 99.85
- Cierres anteriores
- 99.15
- Open
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Low
- 99.37
- High
- 99.85
- Volumen
- 481
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 2.47%
- Cambio a 6 meses
- 13.38%
- Cambio anual
- 2.76%
