货币 / MOAT
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MOAT汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点99.37和高点99.85进行交易。
关注VanEck Morningstar Wide Moat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
99.37 99.85
年范围
75.46 99.85
- 前一天收盘价
- 99.15
- 开盘价
- 99.39
- 卖价
- 99.55
- 买价
- 99.85
- 最低价
- 99.37
- 最高价
- 99.85
- 交易量
- 481
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 13.38%
- 年变化
- 2.76%
