MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOAT para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.37 e o mais alto foi 99.85.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Morningstar Wide Moat ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MOAT Notícias
Faixa diária
99.37 99.85
Faixa anual
75.46 99.85
- Fechamento anterior
- 99.15
- Open
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Low
- 99.37
- High
- 99.85
- Volume
- 481
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 2.47%
- Mudança de 6 meses
- 13.38%
- Mudança anual
- 2.76%
