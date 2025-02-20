КотировкиРазделы
Валюты / MOAT
Назад в Рынок акций США

MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF

99.55 USD 0.40 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOAT за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.37, а максимальная — 99.85.

Следите за динамикой VanEck Morningstar Wide Moat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MOAT

Дневной диапазон
99.37 99.85
Годовой диапазон
75.46 99.85
Предыдущее закрытие
99.15
Open
99.39
Bid
99.55
Ask
99.85
Low
99.37
High
99.85
Объем
481
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
2.47%
6-месячное изменение
13.38%
Годовое изменение
2.76%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%