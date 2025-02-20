Валюты / MOAT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MOAT: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
99.55 USD 0.40 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOAT за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.37, а максимальная — 99.85.
Следите за динамикой VanEck Morningstar Wide Moat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOAT
- Is VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) a Strong ETF Right Now?
- IYY: Diversification, Growth, And What Investors Should Know (NYSEARCA:IYY)
- Should VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) Be on Your Investing Radar?
- MOAT: Inside VanEck's Hugely Successful $13B Wide Moat ETF (BATS:MOAT)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- GPZ: Capture Growth From Alternatives Going Into 401Ks (NYSEARCA:GPZ)
- Best ETFs Help Investors Cut Exposure To Magnificent Seven
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- JQUA: A Diversified Bet On Quality (NYSEARCA:JQUA)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Is VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) a Strong ETF Right Now?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Moat Stocks Advance In Summer Rally
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- MOAT Delivers Quiet Alpha In Broad Based Markets (BATS:MOAT)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Moat Stocks Rebound On Earnings Surprises
- ITAN ETF: Using Intangible Assets To Unlock Value Opportunities (NYSEARCA:ITAN)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- OPTZ: An Optimistic All-Cap ETF With A Simple But Unique Strategy (NASDAQ:OPTZ)
- Moat Index Adds Tech As Volatility Reveals Value
- JQUA ETF: Answer To Enhancing Returns Without Relying On Magnificent Seven (NYSEARCA:JQUA)
- Undercovered ETFs: Growth, Income, TIPS, Poland +
Дневной диапазон
99.37 99.85
Годовой диапазон
75.46 99.85
- Предыдущее закрытие
- 99.15
- Open
- 99.39
- Bid
- 99.55
- Ask
- 99.85
- Low
- 99.37
- High
- 99.85
- Объем
- 481
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 2.47%
- 6-месячное изменение
- 13.38%
- Годовое изменение
- 2.76%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%