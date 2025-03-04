FiyatlarBölümler
MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc

63.29 USD 2.96 (4.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MNPR fiyatı bugün -4.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.84 ve Yüksek fiyatı olarak 65.95 aralığında işlem gördü.

Monopar Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
60.84 65.95
Yıllık aralık
4.50 68.18
Önceki kapanış
66.25
Açılış
65.88
Satış
63.29
Alış
63.59
Düşük
60.84
Yüksek
65.95
Hacim
142
Günlük değişim
-4.47%
Aylık değişim
93.13%
6 aylık değişim
80.73%
Yıllık değişim
861.85%
21 Eylül, Pazar