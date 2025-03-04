Dövizler / MNPR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
63.29 USD 2.96 (4.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNPR fiyatı bugün -4.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.84 ve Yüksek fiyatı olarak 65.95 aralığında işlem gördü.
Monopar Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNPR haberleri
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- Monopar hissesi, olumlu Wilson hastalığı verileri üzerine H.C. Wainwright’tan Al notu aldı
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
Günlük aralık
60.84 65.95
Yıllık aralık
4.50 68.18
- Önceki kapanış
- 66.25
- Açılış
- 65.88
- Satış
- 63.29
- Alış
- 63.59
- Düşük
- 60.84
- Yüksek
- 65.95
- Hacim
- 142
- Günlük değişim
- -4.47%
- Aylık değişim
- 93.13%
- 6 aylık değişim
- 80.73%
- Yıllık değişim
- 861.85%
21 Eylül, Pazar