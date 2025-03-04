通貨 / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
66.25 USD 0.39 (0.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNPRの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり58.81の安値と67.60の高値で取引されました。
Monopar Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MNPR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- モノパー株、ウィルソン病の良好なデータを受けてH.C.ワインライトからBuy評価を獲得
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
1日のレンジ
58.81 67.60
1年のレンジ
4.50 68.18
- 以前の終値
- 66.64
- 始値
- 67.60
- 買値
- 66.25
- 買値
- 66.55
- 安値
- 58.81
- 高値
- 67.60
- 出来高
- 229
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- 102.17%
- 6ヶ月の変化
- 89.18%
- 1年の変化
- 906.84%
