CotizacionesSecciones
Divisas / MNPR
Volver a Acciones

MNPR: Monopar Therapeutics Inc

66.64 USD 9.64 (16.91%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MNPR de hoy ha cambiado un 16.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.63, mientras que el máximo ha alcanzado 68.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Monopar Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNPR News

Rango diario
56.63 68.18
Rango anual
4.50 68.18
Cierres anteriores
57.00
Open
58.25
Bid
66.64
Ask
66.94
Low
56.63
High
68.18
Volumen
210
Cambio diario
16.91%
Cambio mensual
103.36%
Cambio a 6 meses
90.29%
Cambio anual
912.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B