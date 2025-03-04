Divisas / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
66.64 USD 9.64 (16.91%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNPR de hoy ha cambiado un 16.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.63, mientras que el máximo ha alcanzado 68.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Monopar Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MNPR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- Las acciones de Monopar reciben calificación de Compra de H.C. Wainwright tras datos positivos sobre enfermedad de Wilson
- Acción de Monopar recibe calificación de Compra de H.C. Wainwright por datos positivos
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
Rango diario
56.63 68.18
Rango anual
4.50 68.18
- Cierres anteriores
- 57.00
- Open
- 58.25
- Bid
- 66.64
- Ask
- 66.94
- Low
- 56.63
- High
- 68.18
- Volumen
- 210
- Cambio diario
- 16.91%
- Cambio mensual
- 103.36%
- Cambio a 6 meses
- 90.29%
- Cambio anual
- 912.77%
