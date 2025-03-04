시세섹션
통화 / MNPR
주식로 돌아가기

MNPR: Monopar Therapeutics Inc

63.29 USD 2.96 (4.47%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MNPR 환율이 오늘 -4.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.84이고 고가는 65.95이었습니다.

Monopar Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNPR News

일일 변동 비율
60.84 65.95
년간 변동
4.50 68.18
이전 종가
66.25
시가
65.88
Bid
63.29
Ask
63.59
저가
60.84
고가
65.95
볼륨
142
일일 변동
-4.47%
월 변동
93.13%
6개월 변동
80.73%
년간 변동율
861.85%
20 9월, 토요일