통화 / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
63.29 USD 2.96 (4.47%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNPR 환율이 오늘 -4.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.84이고 고가는 65.95이었습니다.
Monopar Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNPR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- 모노파 주식, 긍정적 윌슨병 데이터에 힘입어 H.C. Wainwright ’매수’ 등급
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
일일 변동 비율
60.84 65.95
년간 변동
4.50 68.18
- 이전 종가
- 66.25
- 시가
- 65.88
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- 저가
- 60.84
- 고가
- 65.95
- 볼륨
- 142
- 일일 변동
- -4.47%
- 월 변동
- 93.13%
- 6개월 변동
- 80.73%
- 년간 변동율
- 861.85%
20 9월, 토요일