Moedas / MNPR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
61.50 USD 5.14 (7.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNPR para hoje mudou para -7.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.03 e o mais alto foi 67.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Monopar Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNPR Notícias
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- Ações da Monopar recebem recomendação de compra da H.C. Wainwright após dados positivos sobre doença de Wilson
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
Faixa diária
61.03 67.60
Faixa anual
4.50 68.18
- Fechamento anterior
- 66.64
- Open
- 67.60
- Bid
- 61.50
- Ask
- 61.80
- Low
- 61.03
- High
- 67.60
- Volume
- 80
- Mudança diária
- -7.71%
- Mudança mensal
- 87.67%
- Mudança de 6 meses
- 75.61%
- Mudança anual
- 834.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh