QuotazioniSezioni
Valute / MNPR
Tornare a Azioni

MNPR: Monopar Therapeutics Inc

63.29 USD 2.96 (4.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNPR ha avuto una variazione del -4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.84 e ad un massimo di 65.95.

Segui le dinamiche di Monopar Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNPR News

Intervallo Giornaliero
60.84 65.95
Intervallo Annuale
4.50 68.18
Chiusura Precedente
66.25
Apertura
65.88
Bid
63.29
Ask
63.59
Minimo
60.84
Massimo
65.95
Volume
142
Variazione giornaliera
-4.47%
Variazione Mensile
93.13%
Variazione Semestrale
80.73%
Variazione Annuale
861.85%
20 settembre, sabato