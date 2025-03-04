Valute / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
63.29 USD 2.96 (4.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNPR ha avuto una variazione del -4.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.84 e ad un massimo di 65.95.
Segui le dinamiche di Monopar Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNPR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- Le azioni Monopar ottengono rating Buy da H.C. Wainwright dopo dati positivi sulla malattia di Wilson
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
Intervallo Giornaliero
60.84 65.95
Intervallo Annuale
4.50 68.18
- Chiusura Precedente
- 66.25
- Apertura
- 65.88
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Minimo
- 60.84
- Massimo
- 65.95
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -4.47%
- Variazione Mensile
- 93.13%
- Variazione Semestrale
- 80.73%
- Variazione Annuale
- 861.85%
20 settembre, sabato