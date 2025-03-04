货币 / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
64.72 USD 7.72 (13.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNPR汇率已更改13.54%。当日，交易品种以低点56.63和高点65.16进行交易。
关注Monopar Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MNPR新闻
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- H.C. Wainwright因威尔逊病积极数据给予Monopar股票买入评级
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
日范围
56.63 65.16
年范围
4.50 68.18
- 前一天收盘价
- 57.00
- 开盘价
- 58.25
- 卖价
- 64.72
- 买价
- 65.02
- 最低价
- 56.63
- 最高价
- 65.16
- 交易量
- 73
- 日变化
- 13.54%
- 月变化
- 97.50%
- 6个月变化
- 84.81%
- 年变化
- 883.59%
