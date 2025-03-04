KurseKategorien
MNPR: Monopar Therapeutics Inc

65.11 USD 1.14 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNPR hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.01 bis zu einem Hoch von 65.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monopar Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
63.01 65.95
Jahresspanne
4.50 68.18
Vorheriger Schlusskurs
66.25
Eröffnung
65.88
Bid
65.11
Ask
65.41
Tief
63.01
Hoch
65.95
Volumen
31
Tagesänderung
-1.72%
Monatsänderung
98.69%
6-Monatsänderung
85.92%
Jahresänderung
889.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K