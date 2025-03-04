КотировкиРазделы
MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc

57.00 USD 2.51 (4.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MNPR за сегодня изменился на 4.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 58.94.

Дневной диапазон
54.80 58.94
Годовой диапазон
4.50 58.94
Предыдущее закрытие
54.49
Open
55.70
Bid
57.00
Ask
57.30
Low
54.80
High
58.94
Объем
192
Дневное изменение
4.61%
Месячное изменение
73.94%
6-месячное изменение
62.76%
Годовое изменение
766.26%
