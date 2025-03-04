Валюты / MNPR
MNPR: Monopar Therapeutics Inc
57.00 USD 2.51 (4.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNPR за сегодня изменился на 4.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 58.94.
Новости MNPR
- Why Monopar Therapeutics, A Top 1% Biotech Stock, Just Surged Into A Breakout
- Акции Monopar получают рейтинг "Покупать" от H.C. Wainwright на фоне положительных данных по болезни Вильсона
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- BTIG initiates Monopar Therapeutics stock with Buy rating on Wilson’s Disease therapy
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Monopar stock, maintains $74 target
- Monopar Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Monopar therapeutics director Tsuchimoto sells $356k in stock
- Monopar therapeutics director Starr sells $672k in stock
- Monopar therapeutics CEO Chandler Robinson sells $672k in stock
- This Hilton Worldwide Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Choice Hotels Intl (NYSE:CHH)
- Chardan initiates Monopar stock with buy rating on Wilson disease drug
- Monopar and EDNOC Announce Expanded Access Program for MNPR-101-Zr and MNPR-101-Lu in Advanced Cancers
- Monopar joins Russell 3000 and 2000 indexes, growth acknowledged
- Monopar Therapeutics: Strong Data, But There Are Risks (NASDAQ:MNPR)
Дневной диапазон
54.80 58.94
Годовой диапазон
4.50 58.94
- Предыдущее закрытие
- 54.49
- Open
- 55.70
- Bid
- 57.00
- Ask
- 57.30
- Low
- 54.80
- High
- 58.94
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- 4.61%
- Месячное изменение
- 73.94%
- 6-месячное изменение
- 62.76%
- Годовое изменение
- 766.26%
