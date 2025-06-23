FiyatlarBölümler
Dövizler / MMYT
Geri dön - Hisse senetleri

MMYT: MakeMyTrip Limited

101.84 USD 2.56 (2.58%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MMYT fiyatı bugün 2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.29 ve Yüksek fiyatı olarak 102.50 aralığında işlem gördü.

MakeMyTrip Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMYT haberleri

Günlük aralık
99.29 102.50
Yıllık aralık
81.84 122.93
Önceki kapanış
99.28
Açılış
100.00
Satış
101.84
Alış
102.14
Düşük
99.29
Yüksek
102.50
Hacim
2.484 K
Günlük değişim
2.58%
Aylık değişim
4.37%
6 aylık değişim
4.18%
Yıllık değişim
8.46%
21 Eylül, Pazar