Dövizler / MMYT
MMYT: MakeMyTrip Limited
101.84 USD 2.56 (2.58%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MMYT fiyatı bugün 2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.29 ve Yüksek fiyatı olarak 102.50 aralığında işlem gördü.
MakeMyTrip Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMYT haberleri
Günlük aralık
99.29 102.50
Yıllık aralık
81.84 122.93
- Önceki kapanış
- 99.28
- Açılış
- 100.00
- Satış
- 101.84
- Alış
- 102.14
- Düşük
- 99.29
- Yüksek
- 102.50
- Hacim
- 2.484 K
- Günlük değişim
- 2.58%
- Aylık değişim
- 4.37%
- 6 aylık değişim
- 4.18%
- Yıllık değişim
- 8.46%
21 Eylül, Pazar