Währungen / MMYT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MMYT: MakeMyTrip Limited
100.53 USD 1.25 (1.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMYT hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.29 bis zu einem Hoch von 100.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die MakeMyTrip Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMYT News
- Here's Why MakeMyTrip (MMYT) Fell More Than Broader Market
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Brokers Suggest Investing in MakeMyTrip (MMYT): Read This Before Placing a Bet
- Earnings call transcript: MakeMyTrip sees 7.8% revenue growth in Q1 2025
- MakeMyTrip: Still In The Driver's Seat To Capitalize On The Demand Tailwind (NASDAQ:MMYT)
- MakeMyTrip stock price target raised to $130 from $126 at BofA Securities
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- MakeMyTrip earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip shares fall nearly 4% as geopolitical tensions impact first quarter results
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- MakeMyTrip (MMYT) Laps the Stock Market: Here's Why
- MakeMyTrip (MMYT) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- MakeMyTrip (MMYT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- MakeMyTrip upgraded to “outperform” by Macquarie amid shareholding shift
- MakeMyTrip stock rating upgraded to Outperform by Macquarie
- MakeMyTrip Announces Closing of Primary Offering of Ordinary Shares and Full Exercise of Option to Purchase Additional Ordinary Shares
- MakeMyTrip closes $1.44 billion convertible notes offering
Tagesspanne
99.29 100.93
Jahresspanne
81.84 122.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.28
- Eröffnung
- 100.00
- Bid
- 100.53
- Ask
- 100.83
- Tief
- 99.29
- Hoch
- 100.93
- Volumen
- 1.177 K
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- 3.02%
- 6-Monatsänderung
- 2.84%
- Jahresänderung
- 7.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K