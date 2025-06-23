KurseKategorien
Währungen / MMYT
Zurück zum Aktien

MMYT: MakeMyTrip Limited

100.53 USD 1.25 (1.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MMYT hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.29 bis zu einem Hoch von 100.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die MakeMyTrip Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMYT News

Tagesspanne
99.29 100.93
Jahresspanne
81.84 122.93
Vorheriger Schlusskurs
99.28
Eröffnung
100.00
Bid
100.53
Ask
100.83
Tief
99.29
Hoch
100.93
Volumen
1.177 K
Tagesänderung
1.26%
Monatsänderung
3.02%
6-Monatsänderung
2.84%
Jahresänderung
7.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K