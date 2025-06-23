КотировкиРазделы
MMYT: MakeMyTrip Limited

96.39 USD 1.61 (1.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MMYT за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.38, а максимальная — 98.90.

Следите за динамикой MakeMyTrip Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MMYT

Дневной диапазон
95.38 98.90
Годовой диапазон
81.84 122.93
Предыдущее закрытие
98.00
Open
98.00
Bid
96.39
Ask
96.69
Low
95.38
High
98.90
Объем
2.123 K
Дневное изменение
-1.64%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
-1.39%
Годовое изменение
2.65%
