Валюты / MMYT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MMYT: MakeMyTrip Limited
96.39 USD 1.61 (1.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMYT за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.38, а максимальная — 98.90.
Следите за динамикой MakeMyTrip Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MMYT
- Here's Why MakeMyTrip (MMYT) Fell More Than Broader Market
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Brokers Suggest Investing in MakeMyTrip (MMYT): Read This Before Placing a Bet
- Earnings call transcript: MakeMyTrip sees 7.8% revenue growth in Q1 2025
- MakeMyTrip: Still In The Driver's Seat To Capitalize On The Demand Tailwind (NASDAQ:MMYT)
- MakeMyTrip stock price target raised to $130 from $126 at BofA Securities
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- MakeMyTrip earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip shares fall nearly 4% as geopolitical tensions impact first quarter results
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- MakeMyTrip (MMYT) Laps the Stock Market: Here's Why
- MakeMyTrip (MMYT) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- MakeMyTrip (MMYT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- MakeMyTrip upgraded to “outperform” by Macquarie amid shareholding shift
- MakeMyTrip stock rating upgraded to Outperform by Macquarie
- MakeMyTrip Announces Closing of Primary Offering of Ordinary Shares and Full Exercise of Option to Purchase Additional Ordinary Shares
- MakeMyTrip closes $1.44 billion convertible notes offering
Дневной диапазон
95.38 98.90
Годовой диапазон
81.84 122.93
- Предыдущее закрытие
- 98.00
- Open
- 98.00
- Bid
- 96.39
- Ask
- 96.69
- Low
- 95.38
- High
- 98.90
- Объем
- 2.123 K
- Дневное изменение
- -1.64%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- -1.39%
- Годовое изменение
- 2.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.