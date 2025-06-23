通貨 / MMYT
MMYT: MakeMyTrip Limited
99.28 USD 2.28 (2.35%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MMYTの今日の為替レートは、2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり95.57の安値と99.51の高値で取引されました。
MakeMyTrip Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
95.57 99.51
1年のレンジ
81.84 122.93
- 以前の終値
- 97.00
- 始値
- 97.15
- 買値
- 99.28
- 買値
- 99.58
- 安値
- 95.57
- 高値
- 99.51
- 出来高
- 2.040 K
- 1日の変化
- 2.35%
- 1ヶ月の変化
- 1.74%
- 6ヶ月の変化
- 1.57%
- 1年の変化
- 5.73%
