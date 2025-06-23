クォートセクション
通貨 / MMYT
MMYT: MakeMyTrip Limited

99.28 USD 2.28 (2.35%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MMYTの今日の為替レートは、2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり95.57の安値と99.51の高値で取引されました。

MakeMyTrip Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
95.57 99.51
1年のレンジ
81.84 122.93
以前の終値
97.00
始値
97.15
買値
99.28
買値
99.58
安値
95.57
高値
99.51
出来高
2.040 K
1日の変化
2.35%
1ヶ月の変化
1.74%
6ヶ月の変化
1.57%
1年の変化
5.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K