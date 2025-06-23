시세섹션
통화 / MMYT
주식로 돌아가기

MMYT: MakeMyTrip Limited

101.84 USD 2.56 (2.58%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MMYT 환율이 오늘 2.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.29이고 고가는 102.50이었습니다.

MakeMyTrip Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMYT News

일일 변동 비율
99.29 102.50
년간 변동
81.84 122.93
이전 종가
99.28
시가
100.00
Bid
101.84
Ask
102.14
저가
99.29
고가
102.50
볼륨
2.484 K
일일 변동
2.58%
월 변동
4.37%
6개월 변동
4.18%
년간 변동율
8.46%
20 9월, 토요일