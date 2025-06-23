Devises / MMYT
MMYT: MakeMyTrip Limited
101.84 USD 2.56 (2.58%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MMYT a changé de 2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.29 et à un maximum de 102.50.
Suivez la dynamique MakeMyTrip Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
99.29 102.50
Range Annuel
81.84 122.93
- Clôture Précédente
- 99.28
- Ouverture
- 100.00
- Bid
- 101.84
- Ask
- 102.14
- Plus Bas
- 99.29
- Plus Haut
- 102.50
- Volume
- 2.484 K
- Changement quotidien
- 2.58%
- Changement Mensuel
- 4.37%
- Changement à 6 Mois
- 4.18%
- Changement Annuel
- 8.46%
20 septembre, samedi