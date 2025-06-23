货币 / MMYT
MMYT: MakeMyTrip Limited
97.00 USD 0.61 (0.63%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MMYT汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点95.84和高点97.68进行交易。
关注MakeMyTrip Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MMYT新闻
日范围
95.84 97.68
年范围
81.84 122.93
- 前一天收盘价
- 96.39
- 开盘价
- 96.71
- 卖价
- 97.00
- 买价
- 97.30
- 最低价
- 95.84
- 最高价
- 97.68
- 交易量
- 3.023 K
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- -0.59%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- 3.30%
