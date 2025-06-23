Moedas / MMYT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MMYT: MakeMyTrip Limited
99.28 USD 2.28 (2.35%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MMYT para hoje mudou para 2.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.57 e o mais alto foi 99.51.
Veja a dinâmica do par de moedas MakeMyTrip Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMYT Notícias
- Here's Why MakeMyTrip (MMYT) Fell More Than Broader Market
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- MakeMyTrip (MMYT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Brokers Suggest Investing in MakeMyTrip (MMYT): Read This Before Placing a Bet
- Earnings call transcript: MakeMyTrip sees 7.8% revenue growth in Q1 2025
- MakeMyTrip: Still In The Driver's Seat To Capitalize On The Demand Tailwind (NASDAQ:MMYT)
- MakeMyTrip stock price target raised to $130 from $126 at BofA Securities
- MakeMyTrip (MMYT) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
- MakeMyTrip earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- MakeMyTrip shares fall nearly 4% as geopolitical tensions impact first quarter results
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Louis Navellier’s Best Stock Picks – on Steroids
- Getting Into My Top Picks at the Right Time Just Got a Whole Lot Easier...
- MakeMyTrip (MMYT) Laps the Stock Market: Here's Why
- MakeMyTrip (MMYT) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- MakeMyTrip (MMYT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Artisan Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Growth funds favor Makemytrip and SK Hynix: BofA
- Carnival Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Liminatus Pharma, Coinbase Global, Uber And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- This MakeMyTrip Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- MakeMyTrip upgraded to “outperform” by Macquarie amid shareholding shift
- MakeMyTrip stock rating upgraded to Outperform by Macquarie
- MakeMyTrip Announces Closing of Primary Offering of Ordinary Shares and Full Exercise of Option to Purchase Additional Ordinary Shares
- MakeMyTrip closes $1.44 billion convertible notes offering
Faixa diária
95.57 99.51
Faixa anual
81.84 122.93
- Fechamento anterior
- 97.00
- Open
- 97.15
- Bid
- 99.28
- Ask
- 99.58
- Low
- 95.57
- High
- 99.51
- Volume
- 2.040 K
- Mudança diária
- 2.35%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 1.57%
- Mudança anual
- 5.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh