MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MMLP fiyatı bugün -3.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.9900 ve Yüksek fiyatı olarak 3.1200 aralığında işlem gördü.

Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.9900 3.1200
Yıllık aralık
2.5600 4.0200
Önceki kapanış
3.0900
Açılış
3.1150
Satış
2.9900
Alış
2.9930
Düşük
2.9900
Yüksek
3.1200
Hacim
42
Günlük değişim
-3.24%
Aylık değişim
-10.75%
6 aylık değişim
-16.71%
Yıllık değişim
-18.53%
21 Eylül, Pazar