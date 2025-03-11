KurseKategorien
Währungen / MMLP
Zurück zum Aktien

MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

3.0900 USD 0.0200 (0.65%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MMLP hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.0800 bis zu einem Hoch von 3.1450 gehandelt.

Verfolgen Sie die Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMLP News

Tagesspanne
3.0800 3.1450
Jahresspanne
2.5600 4.0200
Vorheriger Schlusskurs
3.0700
Eröffnung
3.1450
Bid
3.0900
Ask
3.0930
Tief
3.0800
Hoch
3.1450
Volumen
10
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-7.76%
6-Monatsänderung
-13.93%
Jahresänderung
-15.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K